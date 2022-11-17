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Селюк об игре России с Таджикистаном: «Эти матчи никому не нужны. Позор. А Узбекистан еще обыграет Россию»

Дмитрий Селюк критично отозвался о матче России с Таджикистаном (0:0). – Эти матчи никому не нужны. Это позор, я считаю.

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