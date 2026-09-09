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Прощание с Исхаком Машбашем прошло на Кубани: ушел из жизни человек-легенда

Прощание с Исхаком Машбашем прошло на Кубани: ушел из жизни человек-легенда

В последний путь человека-легенду проводили замминистра природных ресурсов и экологии России Джамбулат Хатуов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

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