Докатились, по ТВ собирают деньги безработной приезжей без гражданства

# Чернильница Куда смотрит диаспора и почему не помогают маме с ребенком? Почему на защиту преступников находят средства, а лечение их же детей должны оплачивать граждане России? Друзья, сразу скажу, что сам я телевизор уже давно не смотрю и данную историю подсмотрел тут же на ДЗЕНе, и честно скажу, вот прямо зацепило! Я не просто так в самом начале вспомнил про диаспоры, ибо каждый раз когда мы читаем о каком-то громком преступлении совершенном приезжими, мы постоянно слышим о том, что некая диаспора пытается договориться с потерпевшими, предлагает деньги, запугивает и ещё черт знает что, постоянно предоставляют преступникам адвокатов.