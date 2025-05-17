В Узбекистане создадут Центр детского интернет-контента

Центр детского интернет-контента создадут в Узбекистане для защиты детей и подростков от дезинформации, а также для защиты от информации, вредной для психики детей, сообщает пресс-служба президента республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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