«Идиоты» — Хаматова призналась, что ошибалась почти во всём

Кто бы мог подумать, но похоже, что Чулпан Хаматова внезапно стала умнеть! Причём говорит об этом самый надёжный признак, который универсально работает со всеми людьми, а именно: она вдруг поняла, что была очень глупой.
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