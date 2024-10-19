Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Жительница Москвы сдала свою квартиру через риелтора «молодой семейной паре», но арендатором оказался боец поп-ММА Ислам Вагабов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Жительница Москвы сдала свою квартиру через риелтора «молодой семейной паре», но арендатором оказался боец поп-ММА Ислам Вагабов.
Свежие комментарии