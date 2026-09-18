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Искусство быть буддой: семь экспонатов, которые стоит увидеть на выставке о буддизме в России

Искусство быть буддой: семь экспонатов, которые стоит увидеть на выставке о буддизме в России

В Пушкинском музее проходит масштабная выставка, посвящённая буддизму, — совместный проект с Государственным музеем Востока, музеями Бурятии, Тывы и Калмыкии.

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