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Всё о женщинах

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Та, на которой хочется жениться: какие женщины привлекают мужчин

Та, на которой хочется жениться: какие женщины привлекают мужчин

Почему одни женщины становятся для мужчин мимолетными увлечениями, а другие — спутницами на всю жизнь? Ответ лежит не только в сфере влечения, но и в гораздо более глубинных вещах, о которых в беседе с «‎Рамблером» рассказала психолог Мария Воротникова.

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