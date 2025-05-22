Та, на которой хочется жениться: какие женщины привлекают мужчин

Почему одни женщины становятся для мужчин мимолетными увлечениями, а другие — спутницами на всю жизнь? Ответ лежит не только в сфере влечения, но и в гораздо более глубинных вещах, о которых в беседе с «Рамблером» рассказала психолог Мария Воротникова.
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