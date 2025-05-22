Та, на которой хочется жениться: какие женщины привлекают мужчин

Почему одни женщины становятся для мужчин мимолетными увлечениями, а другие — спутницами на всю жизнь? Ответ лежит не только в сфере влечения, но и в гораздо более глубинных вещах, о которых в беседе с «‎Рамблером» рассказала психолог Мария Воротникова.