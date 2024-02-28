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Завоевала 11 золотых медалей, не попала на Олимпиаду из-за интриг, похоронили в свадебном платье: Несбывшиеся мечты Оксаны Костиной Источник

Завоевала 11 золотых медалей, не попала на Олимпиаду из-за интриг, похоронили в свадебном платье: Несбывшиеся мечты Оксаны Костиной Источник

Тренеры считали ее необычной спортсменкой, умеющей органично входить в поток музыки, создавать неповторимый образ на гимнастическом подиуме, при этом не просто выполнять нормативную программу с набором сложнейших элементов, а творить настоящее искусство.

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