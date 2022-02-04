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Юдзуру Ханю: «Намерен выиграть золотую медаль на Олимпиаде, выполнив четверной аксель»

Японский фигурист Юдзуру Ханю рассказал о планах на Олимпиаду-2022 в Пекине. Ханю – чемпион Сочи-2014 и Пхенчхана-2018.

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