Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за надписи в подъезде Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 5 января, ФедералПресс. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение о возбуждении уголовного дела из-за оскорбительных националистических надписей в одном из подъездов Новосибирска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии