«Сиксерс» попытаются выменять Джеймса Хардена перед дедлайном. «Нетс» готовы вести переговоры

Обмен защитника «Бруклина» Джеймса Хардена на разыгрывающего «Филадельфии» Бена Симмонса может состояться перед дедлайном 10 февраля, сообщает The Athletic.
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