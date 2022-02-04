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«Сиксерс» попытаются выменять Джеймса Хардена перед дедлайном. «Нетс» готовы вести переговоры

Обмен защитника «Бруклина» Джеймса Хардена на разыгрывающего «Филадельфии» Бена Симмонса может состояться перед дедлайном 10 февраля, сообщает The Athletic.

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