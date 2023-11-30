Зачем банки США накапливают ликвидность?

Резервы банков продолжают увеличиваться, что выглядит нелогичным в условиях сокращение баланса Федеральной резервной системы, которая сейчас проводит политику количественного ужесточения (QT), изымая ликвидность со свободного рынка.
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