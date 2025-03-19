«Предстоит еще долгий путь». Эксперты о разговоре Путина и Трампа

Турецкий эксперт по вопросам безопасности Абдуллах Агар заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа показали, что оба лидера действуют профессионально в переговорном процессе, идут на компромиссы и взаимные уступки.
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