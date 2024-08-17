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Спасая своих: Как русские мужики в Курской области вытаскивали людей под пулями врага

Спасая своих: Как русские мужики в Курской области вытаскивали людей под пулями врага

Корреспондент Царьграда Дарья Пронкина побывала в приграничье и услышала немало историй о том, как, спасая своих, русские мужики в Курской области вытаскивали жителей под пулями врага.

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