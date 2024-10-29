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Названы неочевидные признаки заболеваний сердца

Названы неочевидные признаки заболеваний сердца

Неочевидные признаки заболеваний сердца могут быть весьма разнообразными, сообщила сосудистый хирург, завотделением сосудистой хирургии Ингушской республиканской клинической больницы, заслуженный врач Республики Ингушетия Тамара Баркинхоева.

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