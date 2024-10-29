Названы неочевидные признаки заболеваний сердца

Неочевидные признаки заболеваний сердца могут быть весьма разнообразными, сообщила сосудистый хирург, завотделением сосудистой хирургии Ингушской республиканской клинической больницы, заслуженный врач Республики Ингушетия Тамара Баркинхоева.
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