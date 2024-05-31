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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич – MVP финальной серии Западной конференции

В решающей серии на Западе «Мэверикс» в пяти матчах прошли «Тимбервулвз». В пятой игре техасцы победили на выезде – 124:103, 4-1, разыгрывающий техасцев набрал 36 очков (личный рекорд в плей-офф-2024), 10 подборов, 5 передач и 2 перехвата при 14 из 22 с игры.

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