🛠 В Крыму за 11 лет благоустроили больше 400 общественных пространств Также обновили почти 500 дворовых территорий, рассказал заместитель министра ЖКХ Крыма Андрей Клищевский.
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🛠 В Крыму за 11 лет благоустроили больше 400 общественных пространств Также обновили почти 500 дворовых территорий, рассказал заместитель министра ЖКХ Крыма Андрей Клищевский.