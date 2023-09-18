Ситуация усложняется и накаляется с каждым днем. Радует, что благодаря работе российских силовиков вскрываются истинные масштабы проблемы.
Теперь они ещё и вооружены: ФСБ обнаружила огромные схроны мигрантов, готовится переворот?
Комментарии
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Vladimir Orekhov
Неужели дошло до осознания проблемы? Согласно официальным данным в 2022 г. к нам приехали 3,12 млн мигрантов... Надеемся, что они хорошие люди...
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19 час.
VO
Vladimir Orekhov
Цитата Петра Прибыльнова - "Снимать армию с фронта и не надо. Создайте ополчение и вооружите. Через месяц в стране будет идеальный порядок." Комментарий - Вы предлагаете войну внутри России?...Пётр, вы знаете, что мигрантов в России уже более 15 млн? Кроме того, много успевших получить российское гражданство. Т.е. вы предлагаете гражданскую войну? И вы думаете, что в случае вооруженных действий окажутся безучастными наши "бывшие братья"? А что будет делать в этом случае русофобский "запад"? Боже, спаси Россию!
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18 час.
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