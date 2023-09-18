Теперь они ещё и вооружены: ФСБ обнаружила огромные схроны мигрантов, готовится переворот?

VO

Vladimir Orekhov

Цитата Петра Прибыльнова - "Снимать армию с фронта и не надо. Создайте ополчение и вооружите. Через месяц в стране будет идеальный порядок." Комментарий - Вы предлагаете войну внутри России?...Пётр, вы знаете, что мигрантов в России уже более 15 млн? Кроме того, много успевших получить российское гражданство. Т.е. вы предлагаете гражданскую войну? И вы думаете, что в случае вооруженных действий окажутся безучастными наши "бывшие братья"? А что будет делать в этом случае русофобский "запад"? Боже, спаси Россию!