Спички - не игрушка

85 762 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Galla
    Йенс Столтенберг пусть запихает свой "решительный протест" в свою пятую точку... И будет ему "счастье" в обе руки...Протест НАТО — Ро...
  • Геннадий Бережнов
    Действия России являются «недопустимыми» потому,  от спутников на 90% зависит военная мощь США и НАТО. Ну так и флаг ...Протест НАТО — Ро...
  • Андрей
    а вы что хуже жить стали? Или просто надо говном плюнуть?Путин помнит о на...

Теперь они ещё и вооружены: ФСБ обнаружила огромные схроны мигрантов, готовится переворот?

Теперь они ещё и вооружены: ФСБ обнаружила огромные схроны мигрантов, готовится переворот?

Ситуация усложняется и накаляется с каждым днем. Радует, что благодаря работе российских силовиков вскрываются истинные масштабы проблемы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Orekhov
Неужели дошло до осознания проблемы? Согласно официальным данным в 2022 г. к нам приехали 3,12 млн мигрантов... Надеемся, что они хорошие люди...
Ответить
19 час.
VO
Vladimir Orekhov
Цитата Петра Прибыльнова - &quot;Снимать армию с фронта и не надо. Создайте ополчение и вооружите. Через месяц в стране будет идеальный порядок.&quot; Комментарий - Вы предлагаете войну внутри России?...Пётр, вы знаете, что мигрантов в России уже более 15 млн? Кроме того, много успевших получить российское гражданство. Т.е. вы предлагаете гражданскую войну? И вы думаете, что в случае вооруженных действий окажутся безучастными наши &quot;бывшие братья&quot;? А что будет делать в этом случае русофобский &quot;запад&quot;? Боже, спаси Россию!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх