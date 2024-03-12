В Приморье самке ската надоело ждать самца и она самостоятельно принесла потомство

Появление на свет малышей вызвало удивление даже у опытных биологов В Приморском океанариуме, расположенном во Владивостоке, принесла потомство самка красного хвостокола, которая уже восемь лет живет без самца, сообщает учреждение на своей странице во "ВКонтакте".
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