В Приморье самке ската надоело ждать самца и она самостоятельно принесла потомство

Появление на свет малышей вызвало удивление даже у опытных биологов В Приморском океанариуме, расположенном во Владивостоке, принесла потомство самка красного хвостокола, которая уже восемь лет живет без самца, сообщает учреждение на своей странице во "ВКонтакте".