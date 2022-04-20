Ничего о себе не может сказать: личность неизвестного мужчины устанавливают в Уссурийске

ОМВД России по городу Уссурийску просит помощи в установлении личности неизвестного мужчины. 15 апреля 2022 года он доставлен в городскую больницу города Уссурийска, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на отряд "Примпоиск".
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