Ничего о себе не может сказать: личность неизвестного мужчины устанавливают в Уссурийске

Ничего о себе не может сказать: личность неизвестного мужчины устанавливают в Уссурийске

ОМВД России по городу Уссурийску просит помощи в установлении личности неизвестного мужчины. 15 апреля 2022 года он доставлен в городскую больницу города Уссурийска, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на отряд "Примпоиск".

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