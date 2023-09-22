СССР-Россия

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Вскрылась тайная сделка Пашиняна и Алиева: Озвучено условие сдачи Карабаха

Вскрылась тайная сделка Пашиняна и Алиева: Озвучено условие сдачи Карабаха

Вскрылась тайная сделка Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Озвучено условие сдачи Нагорного Карабаха.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Вот тебе,армянская бабушка,и Пашинянов день!
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15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  Интересно: осознают ли армяне, проживающие в Армении, кого они привели в своей стране к власти, которую получается охарактеризовать исключительно нецензурными словами... Да и Алиев тоже &quot;хорош&quot; - слов вообще нет. Осталось добавить : &quot;восток дело тонкое&quot;... что ж - очень грязное дело.
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14 час.

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