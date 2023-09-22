Вскрылась тайная сделка Пашиняна и Алиева: Озвучено условие сдачи Карабаха

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Интересно: осознают ли армяне, проживающие в Армении, кого они привели в своей стране к власти, которую получается охарактеризовать исключительно нецензурными словами... Да и Алиев тоже "хорош" - слов вообще нет. Осталось добавить : "восток дело тонкое"... что ж - очень грязное дело.