В Словакии допустили договоренность Путина и Трампа по урегулированию на Украине

ТАСС/Михаил Метцель Словакия поддержит договоренности по Украине, которых вероятно смогут достичь президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп, рассказал ТАСС вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.
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