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Царьград

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Психологическая помощь участникам СВО: новые правила диспансеризации с 25 июля

Психологическая помощь участникам СВО: новые правила диспансеризации с 25 июля

Минздрав ввёл обязательные консультации с психологом для участников СВО при диспансеризации.Минздрав России утвердил новый порядок профилактического осмотра для отдельных групп взрослого населения, который вступает в силу 25 июля.

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