Северный Кипр на связи

Caltar

"В целом интересный сценарий, но тут вопрос в том, что "друг Реджеп" готовить дать за признание Северного, просто за спасибо этого очевидно не будет.",а почему б и не сделать просто "за спасибо",ведь это будет такой классный ход? Пусть потом Греция и вся остальная Гейропа скулят,мы и без ответного хода Эрдогана много чего получим! Разделяй и получай бонусы,всё как любят и делают те же британцы.