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Северный Кипр на связи

Северный Кипр на связи

Руководитель Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар после общения с Эрдоган, призвал Путин рассмотреть вопрос об установлении отношений России и Северного Кипра, а также начать прямое авиасообщение из России на Северный Кипр.

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Комментарии
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Caltar
&quot;В целом интересный сценарий, но тут вопрос в том, что &quot;друг Реджеп&quot; готовить дать за признание Северного, просто за спасибо этого очевидно не будет.&quot;,а почему б и не сделать просто &quot;за спасибо&quot;,ведь это будет такой классный ход? Пусть потом Греция и вся остальная Гейропа скулят,мы и без ответного хода Эрдогана много чего получим! Разделяй и получай бонусы,всё как любят и делают те же британцы.
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1 час.
Виктор Рыбаков
Вопрос,конечно интересный....
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59 мин.

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