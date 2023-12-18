Руководитель Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар после общения с Эрдоган, призвал Путин рассмотреть вопрос об установлении отношений России и Северного Кипра, а также начать прямое авиасообщение из России на Северный Кипр.
Северный Кипр на связи
Комментарии
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Caltar
"В целом интересный сценарий, но тут вопрос в том, что "друг Реджеп" готовить дать за признание Северного, просто за спасибо этого очевидно не будет.",а почему б и не сделать просто "за спасибо",ведь это будет такой классный ход? Пусть потом Греция и вся остальная Гейропа скулят,мы и без ответного хода Эрдогана много чего получим! Разделяй и получай бонусы,всё как любят и делают те же британцы.
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1 час.
Виктор Рыбаков
Вопрос,конечно интересный....
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59 мин.
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