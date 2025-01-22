Виктор Анисимов Возможны ли мигрантские бунты в России, такие какие были в своё время во Франции? Возможны, и не только возможны, но и неизбежны если наши власти не предпримут срочных мер по обузданию мигрантов, и прекращению неконтролируемой миграции в Россию с республик СрАзии и Закавказья.
Возможен ли бунт мигрантов в России?
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СК
Степан Капуста
Полагаю, разруливать эту проблему, очевидно болезненным для "геополитических интересов России" способом, придется будущему Президент России. Однако, как с Новороссией нужный момент будет упущен, что снова повлечет множество излишних жертв. Увы...
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