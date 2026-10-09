Главком НАТО допустил сокращение военных баз США в Великобритании

Главком объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис допустил сокращение военных баз США в Великобритании из-за растущей угрозы атак на американские объекты после сообщений о подготовке удара дронов по авиабазе на территории Соединённого Королевства.