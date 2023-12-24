Фернандо Алонсо предсказал Aston Martin проблемы в ближайшие годы

Фернандо Алонсо предсказал Aston Martin проблемы в ближайшие годыAston MartinДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо опасается, что в следующем сезоне Aston Martin будет тяжело удержаться в числе пяти сильнейших команд.