Фернандо Алонсо предсказал Aston Martin проблемы в ближайшие годы

Фернандо Алонсо предсказал Aston Martin проблемы в ближайшие годыAston MartinДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо опасается, что в следующем сезоне Aston Martin будет тяжело удержаться в числе пяти сильнейших команд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии