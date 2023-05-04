«Вашингтон» планирует провести собеседование с ассистентом тренера «Тампы» Хэлперном

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Как сообщает Пьер ЛеБрюн, клуб намерен провести собеседование с помощником главного тренера «Тампы». «Слышал, что «Вашингтон Кэпиталс» планируют провести собеседование с помощником тренера «Лайтнинг» Джеффом Хэлперном в какой-то момент в процессе поиска главного тренера», - написал инсайдер TSN.