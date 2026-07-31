Календарь праздников на август 2026 года: профессиональные, церковные, светские, российские и международные

В России в августе 2026 года по производственному календарю нет дополнительных праздничных выходных, тем не менее, последний месяц лета богат на разнообразные события — от светских и православных торжеств до международных экологических акций, профессиональных праздников и необычных памятных дат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии