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В Москве 50% проданного за май жилья составил бизнес-класс

В Москве 50% проданного за май жилья составил бизнес-класс

В мае 2024 года на московском рынке недвижимости наблюдался заметный рост продаж. Согласно данным Tekta Group, общий объем реализованного жилья составил не менее 303,9 тыс.

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