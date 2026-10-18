❓Как в Крыму решали проблему подачи воды при перебоях со светом Генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик сообщил «Крым 24», что в период перебоев с электроснабжением в регионе оперативно принимали все возможные меры.
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