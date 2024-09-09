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Владимир Филиппов: "Московское долголетие" помогает изжить эйджизм"

Владимир Филиппов: "Московское долголетие" помогает изжить эйджизм"

В 2018 году власти столицы инициировали новый проект в социальной сфере – «Московское долголетие». За шесть лет программа, ориентированная на представителей старшего поколения, доказала свою полезность и эффективность.

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