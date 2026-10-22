Завтра похолодает до +8 градусов, изменится направление ветра. Не пропустите подробности о погоде на ближайшие дни!Сегодня, 22 октября, дневная температура воздуха составит +13 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- КЗ «Седжаро» и «Сема...
- A «Седжаро» и «Сема...
- Семавик и Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым