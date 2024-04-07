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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Те что "перейдут на нашу сторону" будут заниматься саботажем, устраивать теракты, и убивать наших людей

Те что "перейдут на нашу сторону" будут заниматься саботажем, устраивать теракты, и убивать наших людей

Украинцев начали обелять? Виктор Анисимов  Заметил одно странное явление, на многих ресурсах, в том числе и на нашем появляются восторженные публикации о том что "украинские военнопленные желают принять российское гражданство", и тут же раздаются восторженные вопли о том что "украинцы наконец то прозрели", ага, и тут же, "не отходя от кассы" возлюбили Россию всей своей украинской душой.

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Комментарии
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Иван Иванов
Ура👍наконец-то адекватные мысли, по поводу укронацистов, которыми являются 99% населения, территории У. Они сами сказали , что никогда не будут нам братьями , ни по родине ни по матери и т д. И это не эмоции.
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14 час.
ИН
Ирина Некрасова
Не верю, что по прошествии времени хохлы &quot;вспомнят&quot; про былое &quot;братство&quot; с русскими и что мы заживем с ними дружно и мирно. НЕ ВЕРЮ! Потому что никакого настоящего братства с Россией у хохлов никогда и не было! И зерна американской и западной пропаганды много лет назад упали в хорошо подготовленную для этого почву недостраны У! Хохлы были, есть и будут хитрыми, продажными, жестокими, жадными, ленивыми, наглыми людишками, с которыми России не по пути...
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6 час.
nika_shatilova
Получается узаконенный переход границы диверсионной группы. Грустно.
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3 час.

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