Прогноз курса валют на майские: сколько будет стоить доллар Евгения КомароваВ экономической действительности, где курс рубля остается одним из центральных аспектов, ключевую роль играет требование по продаже экспортной валютной выручки, зафиксированное в президентском указе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии