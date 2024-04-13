Шашлык из баранины растет в цене

Баранину называют одним из самых полезных видов мяса. Но в России ее потребляют мало: по статистике, из 80 килограммов ежегодно съедаемого каждым жителем страны мяса на баранину приходится всего 1,5 килограмма.
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