Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Daddy Bo
    А почему только в крови детей? А их родителей, врачей больниц, сотрудников международных организаций, просто жителей ...Лавров ответил на...
  • виктор комягин
    трусливые шакалы....пусть продолжают шведы жечь ваши Кораны....УРА шведам👍👍👍👍👍Эксперт Хлебников...
  • Ринат Ахметуллин
    Евреи лучше бы рот свой поганый закрыли у них рыло и руки по плечи в крови детей!!!Лавров ответил на...

РЖД потакает котолюбам в ущерб проводникам

https://t.me/russkiy_malchik/1055Добавлю: такие истории подталкивают человека к мысли, что выгоднее и безопаснее быть котом, чем проводником, учителем или врачом, которые всегда виноваты, а клиент с котом всегда прав.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Елена Борисова
Виноваты оба: и Проводница и хозяин. Для начала нужно принять правила провоза животных в транспорте, права и обязанности как хозяев животных так и обслуживающего персонала. И не забывать о человечности к животным!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх