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Царьград

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Рвоты не бывает просто так: Хирург перечислил симптомы опухоли мозга

Рвоты не бывает просто так: Хирург перечислил симптомы опухоли мозга

Умнов рассказал, на что могут указывать судороги и проблемы со слухомХирург Александр Умнов рассказал "Известиям", что опасность для здоровья представляют не только злокачественные, но и доброкачественные опухоли, поскольку они сдавливают ткани.

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