Петербург может стать побратимом с Мадангом

Губернатору Петербурга предложат наладить контакты с городом из Папуа-Новой Гвинеи О предложение наладить побратимские связи между Петербургом и городом Маданг Папуа-Новой Гвинеи рассказал на пресс-конференции в «Интерфаксе» основатель Фонда им.