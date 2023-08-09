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Петербург может стать побратимом с Мадангом

Губернатору Петербурга предложат наладить контакты с городом из Папуа-Новой Гвинеи О предложение наладить побратимские связи между Петербургом и городом Маданг Папуа-Новой Гвинеи рассказал на пресс-конференции в «Интерфаксе» основатель Фонда им.

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