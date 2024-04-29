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"Он не знает, что на самом деле происходит в стране". Сатановский жестко о Путине

"Он не знает, что на самом деле происходит в стране". Сатановский жестко о Путине

Причина отлучения Сатановского от телеэфиров известна всем. Тем не менее, его интервью периодически появляются.

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Комментарии
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R
Roman
&quot;Он не знает, что на самом деле происходит в стране&quot; или знает, но продолжает усугублять... - еще не известно что хуже.
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16 мин.
A
Andrey
У &quot;дона Корлеоне&quot; тоже были &quot;прокладки&quot;, но ему докладывали правду - за ложь лишались жизни.  У нас - либеральничанье довело  ...
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5 мин.
Л
Лавров
Плохих царей не бывает, бывают плохие придворные и их надо периодически менять, чтобы было развитие, а не застой или, хуже того, откат с красивым оформлением.
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1 мин.

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