"Он не знает, что на самом деле происходит в стране". Сатановский жестко о Путине

R Roman "Он не знает, что на самом деле происходит в стране" или знает, но продолжает усугублять... - еще не известно что хуже.

A Andrey У "дона Корлеоне" тоже были "прокладки", но ему докладывали правду - за ложь лишались жизни. У нас - либеральничанье довело ...