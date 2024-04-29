Причина отлучения Сатановского от телеэфиров известна всем. Тем не менее, его интервью периодически появляются.
"Он не знает, что на самом деле происходит в стране". Сатановский жестко о Путине
Комментарии
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R
Roman
"Он не знает, что на самом деле происходит в стране" или знает, но продолжает усугублять... - еще не известно что хуже.
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16 мин.
A
Andrey
У "дона Корлеоне" тоже были "прокладки", но ему докладывали правду - за ложь лишались жизни. У нас - либеральничанье довело ...
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5 мин.
Л
Лавров
Плохих царей не бывает, бывают плохие придворные и их надо периодически менять, чтобы было развитие, а не застой или, хуже того, откат с красивым оформлением.
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1 мин.
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