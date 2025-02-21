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За день до свадьбы хоронили невесту, жениха на прощании не было: блогер Виктория Лерман заживо сварилась в кипятке

За день до свадьбы хоронили невесту, жениха на прощании не было: блогер Виктория Лерман заживо сварилась в кипятке

В ночь с 8 на 9 февраля певица и блогер Виктория Лерман принимала ванну и заживо сварилась в кипятке.

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Комментарии
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МГ
Маша Глага
Естественный отбор.
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18 час.
ОГ
Ольга Горбунова
Такая хорошенькая и так прос...ть свою жизнь!
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8 час.
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