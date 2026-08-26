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Новый метод CompPO повышает точность RL-обучения больших языковых моделей

Новый метод CompPO повышает точность RL-обучения больших языковых моделей

Группа исследователей опубликовала на arXiv препринт, посвящённый улучшению credit assignment — механизму распределения вознаграждения между токенами — в обучении больших языковых моделей с подкреплением (LLM RL).

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