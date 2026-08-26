Новый метод CompPO повышает точность RL-обучения больших языковых моделей

Группа исследователей опубликовала на arXiv препринт, посвящённый улучшению credit assignment — механизму распределения вознаграждения между токенами — в обучении больших языковых моделей с подкреплением (LLM RL).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии