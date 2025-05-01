С 1 мая 2025 года в России вводятся рекордные штрафы за нарушения ПДД

С начала мая российские водители столкнутся с беспрецедентным ужесточением штрафных санкций. Поправки в КоАП, подписанные президентом еще в марте, радикально меняют финансовые последствия нарушений — от проезда на красный свет до управления автомобилем в нетрезвом состоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии