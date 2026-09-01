Продал четырнадцать лет своей жизни за миллионы?

Гособвинение запросило 14,5 года колонии и штраф в размере почти полумиллиарда рублей для экс-главы главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.
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