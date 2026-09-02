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Контрафронт

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Судан: Власти штата Красное море, включая Порт-Судан, объявили, что ночной комендантский час с 01:00...

Судан: Власти штата Красное море, включая Порт-Судан, объявили, что ночной комендантский час с 01:00 до 04:00 (23:00-02:00 по Гринвичу) был немедленно отменен после улучшения ситуации с безопасностью.

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