Судан: Власти штата Красное море, включая Порт-Судан, объявили, что ночной комендантский час с 01:00 до 04:00 (23:00-02:00 по Гринвичу) был немедленно отменен после улучшения ситуации с безопасностью.
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