30 лучших кантри альбомов 2024 года

К настоящему времени почти все знают о главных событиях этого года в музыке кантри: поп-звезды выпустили пластинки в Нэшвилле, синглы в стиле кантри стали историческими хитами всех жанров, а ранее нишевые исполнители из Техаса и Оклахомы превратились в хедлайнеров.
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