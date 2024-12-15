30 лучших кантри альбомов 2024 года

К настоящему времени почти все знают о главных событиях этого года в музыке кантри: поп-звезды выпустили пластинки в Нэшвилле, синглы в стиле кантри стали историческими хитами всех жанров, а ранее нишевые исполнители из Техаса и Оклахомы превратились в хедлайнеров.