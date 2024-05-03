МВД: В Москве задержали полицейского по подозрению в инсценировке ограбления

В российской столице задержали подозреваемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о мужчине, который заявлял о разбойном нападении, а также его знакомом — сотруднике УВД по ЮВАО.
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