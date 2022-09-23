В Узбекистане приостановлено обслуживание карт "Мир"

В Узбекистане с сегодняшнего дня перестали принимать карты российской платежной системы "Мир". Узбекский единый банковский процессинговый центр UZCARD объяснил "проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы".
В Узбекистане с сегодняшнего дня перестали принимать карты российской платежной системы "Мир". Узбекский единый банковский процессинговый центр UZCARD объяснил "проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы".
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