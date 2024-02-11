В России есть версия САУ Мста-С, такая же дальнобойная как CAESAR или Krab

В России не первый год существует самоходная артиллерийская установка, известная как 2С19М1-155. Как понятно из названия, основное отличие от обычных САУ, находящихся на вооружении, заключается в орудии, имеющем "натовский" калибр -155 мм, с длиной ствола 52 калибра .